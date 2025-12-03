أمير الكويت: مجلس التعاون يحظى بقوة سياسية واقتصادية إقليميًا ودوليًا

18 حجم الخط

قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إن مجلس التعاون أسهم في تحقيق الاستقرار الجماعي بالمنطقة.

مجلس التعاون يحظى بقوة سياسية واقتصادية إقليميًا ودوليًا

وأضاف خلال كلمته في أعمال دورة القمة الخليجية 46 المنعقدة فى البحرين اليوم، أن مجلس التعاون يحظى بقوة سياسية واقتصادية إقليميًا ودوليًا.

الكويت تدين الاعتداء الغاشم على دولة قطر

وجدد أمير الكويت إدانة بلاده للاعتداء الغاشم على دولة قطر.

وانطلقت اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، ووسط تحديات محيطة لم تشهدها المنطقة من قبل، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة.

وتتصدر جدول أعمال القمة متابعة دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك، ووسائل تطوير آليات التعاون بين دوله وشعوبه في مختلف القطاعات.

تزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة

وتكتسب قمة المنامة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة، وتزايد حدة التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وهو ما يتطلب التنسيق المشترك للتعامل مع هذه التداعيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، والدفع بجهود إحلال السلام العادل الشامل في المنطقة.

