الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

مجلس الدولة ومجلس
مجلس الدولة ومجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، 300 طعن على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

 

 يذكر أن عدد الطعون الانتخابية بلغ أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300 طعن.

جدول المحكمة الإدارية العليا

وانتهى جدول المحكمة الإدارية العليا،من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخميس، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا أحكام المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب طعون انتخابية

مواد متعلقة

غدا، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

الدستورية العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

الدستورية: سداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور

الأكثر قراءة

ليدز يخطف تعادلا قاتلا من ليفربول 3/3 في الدوري الإنجليزي

قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

اليوم، نظر 300 طعن على المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أسباب تساقط الشعر وطرق علاجه المختلفة

بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

تعرف على عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

ارتفاع البتلو 55 جنيهًا والضاني 28، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تكريم القارئ الشيخ طه الفشني في الحلقة الثامنة من "دولة التلاوة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads