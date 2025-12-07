المباحث تستمع لأقوال طالب متهم بمعاشرة شقيقته القاصر وإنجاب طفلة سفاحًا في المرج

18 حجم الخط

استمع فريق من رجال المباحث لأقول طالب لاتهامه بمعاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا، للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما استمع فريق آخر لأقول أسرة الطالب والفتاة والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة معاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بـمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بـقيام شاب بمعاشرة شقيقته مما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا بمنطقة المرج، وانتقلت رجال المباحث لمكان الواقعة

الواقعة تنكشف بعد ولادة الطفلة

وكشفت التحريات الأولية أن أسرة الفتاة فوجئت بدخولها في حالة ولادة، وبمناقشتها بعد إنجابها لطفلتها، أقرت بأن شقيقها هو من تعدى عليها جنسيًا خلال الفترة الماضية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على الفتاة داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية تمهيدًا لسماع أقوالها وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

