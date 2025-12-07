الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المباحث تستمع لأقوال طالب متهم بمعاشرة شقيقته القاصر وإنجاب طفلة سفاحًا في المرج

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو
18 حجم الخط

استمع فريق من رجال المباحث لأقول طالب لاتهامه بمعاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

كما استمع فريق آخر لأقول أسرة الطالب والفتاة والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، بتهمة معاشرة شقيقته القاصر، 15 عامًا، داخل منزل الأسرة بـمنطقة المرج، ما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بـقيام شاب بمعاشرة شقيقته مما أسفر عن إنجابها طفلة سفاحًا بمنطقة المرج، وانتقلت رجال المباحث لمكان الواقعة 

 

الواقعة تنكشف بعد ولادة الطفلة

وكشفت التحريات الأولية أن أسرة الفتاة فوجئت بدخولها في حالة ولادة، وبمناقشتها بعد إنجابها لطفلتها، أقرت بأن شقيقها هو من تعدى عليها جنسيًا خلال الفترة الماضية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتم التحفظ على الفتاة داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية تمهيدًا لسماع أقوالها وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة المرج منطقة المرج

مواد متعلقة

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

والدة طفلين لقيا مصرعهما في حريق شقة بالمرج: "كنت بره بدي حقنة أنسولين لأخوهم الكبير"

نفذت 9 عمليات، الحبس عامين لعصابة سرقة المساكن بالمرج

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل مثيرة فى واقعة سرقة 8 كيلو ذهب من جواهرجي بالمرج

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

قبل انطلاق جولة الإعادة، 8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها المكرونة وهذا موقف البلطي بعد سلسلة الانخفاضات

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 30 جنيها وارتفاع التين واليوسفي والجوافة

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads