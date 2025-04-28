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حبس عاطل بالفيوم 4 أيام بتهمة معاشرة ابنة شقيقه وحملها منه سفاحا

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت نيابة بندر الفيوم حبس عاطل وشقيقته 4 أيام، بعد أن حرر شقيقهما  لهما محضرا بالنيابة العامة يتهم فيه شقيقه بمعاشرة نجلته طالبة الإعدادية معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، وحاولت شقيقته إجهاضها للتخلص من الجنين.

 

حكاية طالبة إعدادي حملت سفاحا من عمها

كان  اللواء أحمد عزت، مديرً أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد أن "طه.س. م.م.ح " 51 سنة، ومقيم بمنطقة النويري، التابعة لدائرة القسم، قد توجه إلى النيابة العامة وبصحبته نجلته "منه الله" 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمة بذات العنوان، وحررا محضرًا ضد شقيقه وشقيقته، يتهم فيه شقيقه بمعاشرة نجلته طالبة الإعدادية معاشرة الأزواج حتى حملت منه سفاحا، وحاولت شقيقته المتهمة الثانية إجهاضها.

وجاء في أقوال الأب أن شقيقه "أحمد" 28 سنة، عاطل، عاشر ابنته أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحًا، وأقرت نجلته "منه الله"بما  جاء في أقوال والدها، وأن عمها عاشرها معاشرة الأزواج فى منزل والدها، أكثر من مره حتى حملت منه  وأقرت الفتاة بأنه  عمتها  "حنان" 49 سنة، ربة منزل، ومقيمه بقرية طبهار بدائرة مركز شرطة أبشواي، اصطحبت الفتاة إلى مركز للنساء والتوليد لإجراء عملية إجهاض للفتاة، بناحية ميدان السلخانة دائرة قسم ثان الفيوم.

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وقرر وكيل النيابة ضبط وإحضار المتهمين، وتوجهت مأمورية ضبط إلى منزل كل منهما وتم إلقاء القبض عليهما، وقرر وكيل النيابة حبسهما 4 أيام، وعرض المجني عليها علي الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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