الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة بعين شمس

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة بمنطقة عين شمس، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل مقلب قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة رجال المباحث

مواد متعلقة

ضبط 4 طلاب اعتدوا على مدرس داخل مدرسة بعين شمس

طلق ناري بالصدر وتهتك بعضلة القلب وراء مقتل شاب على يد 3 عاطلين بعين شمس

ضحية اعتداء عاطل عليها بعين شمس: كاميرا مراقبة السبب

الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجي يهدد أسرة بسبب ركنة سيارة بعين شمس

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد لليوم الرابع، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

يقترب من الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

اليوم، مواجهة نارية بين فلسطين وسوريا في صراع التأهل بكأس العرب

اثنان منها بالغة الخطورة، اكتشاف 107 ثغرات أمنية في برمجيات أندرويد وتحذير للمستخدمين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

قبل انطلاق جولة الإعادة، 8 محظورات للدعاية الانتخابية وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، ارتفاع 3 أصناف منها المكرونة وهذا موقف البلطي بعد سلسلة الانخفاضات

الغرامة لا تكفي، عقوبة سرقة الكهرباء حال ترتب عليه انقطاع التيار في التعديل الجديد

سعر الفاكهة اليوم، الرمان يسجل 30 جنيها وارتفاع التين واليوسفي والجوافة

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads