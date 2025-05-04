125 عاما على مولد الشيخ طه الفشني، أشهر القراء والمنشدين، غنى مع أم كلثوم وعبد الوهاب، والتحق بالإذاعة بالصدفة

اسمه بالكامل طه حسن مرسي الفشني.. يمر اليوم 125 عاما على مولده، حيث ولد في مثل هذا اليوم، 4 مايو عام 1900م، بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف.

حفظ القرآن ثم تعلم القراءات، ثم التحق بمدرسة المعلمين بالمنيا، وحصل فيها على الدبلوم، وسافر بعدها إلى القاهرة ليلتحق بمدرسة دار العلوم العليا، وعقب اندلاع ثورة 1919 توجه الفشنى إلى الأزهر الشريف.

تمتع الشيخ طه، رحمه الله، بصوت جميل، وإحساس عميق وأداء متفرد، وغلبت عليه التربية الدينية التى اكتسبها من أسرته المتدينة.

الشيخ طه الفشني، وينصت إليه الملك فاروق، فيتو



والتحق ببطانة الشيخ علي محمود، واشتهر بعدها بتميزه فى أداء التواشيح الدينية.

التحاقه بالإذاعة المصرية

التحق بالإذاعة المصرية سنة 1937، بمحض الصدفة، فقد كان يحيى إحدى ليالي شهر رمضان بمسجد الإمام الحسين، واستمع إليه سعيد لطفى مدير الإذاعة المصرية وقتها، فعرض عليه أن يلتحق بالعمل فى الإذاعة، واجتاز كافة الاختبارات بنجاح، وأصبح مقرئًا للإذاعة ومنشدا للتواشيح الدينية على مدى نحو 30 عاما.

يعتبر الشيخ طه الفشني صاحب مدرسة متفردة في التلاوة والإنشاد، وكان خبيرا بالمقامات والأنغام، وانتهت إليه قمة فن الإنشاد في وقته.

مع الشيخ مصطفى إسماعيل

قرأ الفشنى القرآن الكريم بقصري "عابدين ورأس التين"، بصحبة الشيخ مصطفى إسماعيل لمدة 9 سنوات كاملة، وعندما بدأ التلفزيون إرساله فى مصر كان الفشنى من أوائل قراء القرآن الكريم الذين افتتحوا إرساله وعملوا به.

مع عبد الناصر، فيتو



تردد الشيخ طه الفشنى على حلقات الإنشاد الدينى والذكر، لقرب مسكنه من مسجد الإمام الحسين، إلى أن صار المؤذن الأول للمسجد.. وعُيِّن قارئًا لمسجد السيدة سكينة سنة 1940 وحتى وفاته.

تم اختياره رئيسًا لرابطة القراء خلفًا للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى سنة 1962.

ومن أشهر التواشيح التى أداها الفشنى "ميلاد طه"، و"يا أيها المختار"، و"حب الحسن"، و"إلهي"، و"سبحان من تعنو الوجوه لوجهه".

غناؤه مع أم كلثوم وعبدالوهاب

في بدايته، عمل فترة كمطرب، وشارك بالغناء مع أم كلثوم وعبد الوهاب فى إحياء حفل زواج الملك فاروق‏.

وأنتجت له شركة إنتاج أسطوانات وتلحين يونانية، أسطوانتي غناء، ولكن بسبب النزعة والتربية الدينية ودراسته فى الأزهر، اتجه إلى القرآن الكريم والتواشيح الدينية، وترك الغناء والطرب.



ترك الفشني إرثا ضخما من التسجيلات، تتمثل في 286 تسجيلا للقرآن الكريم، وأكثر من 14 ساعة ابتهالا وتواشيح.

وتوفي الشيخ الفشني يوم الجمعة 10 ديسمبر عام 1971.

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