موعد إجراء الانتخابات في 30 دائرة ملغاة بأحكام من الإدارية العليا

بعد إجراء الانتخابات في الدوائر الـ 19 التي ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات يتساءل كثيرون عن موعد إجراء الانتخابات في الدوائر التي ألغيت بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

مواعيد انتخابات الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام الإدارية العليا

وتجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر في الخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر.

أما جولة الإعادة فتجرى الانتخابات بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وتجرى في الداخل يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة يوم 10 يناير.

يذكر أن هناك 30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء الإداري وهي كالتالي:

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

ومع اقتراب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما تم الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من مرحلتى الانتخابات، بدأت ملامح تشكيل البرلمان المقبل تتضح بشكل مبدئى، من حيث تكتلات الأحزاب والمعارضة والمستقلين.



الهيئة الوطنية للانتخابات

حيث كشفت النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجولة الأولى في كلا المرحلتين، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في القطاعات الأربعة علي مستوى الجمهورية، والتى تضم في تشكيلها عدد 12 حزب سياسي بالإضافة إلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

كما أسفرت النتائج عن فوز عدد من المقاعد بالجولة الأولى وإجراء إعادة علي عدد من المقاعد بالإضافة إلي إجراء الانتخابات من جديد في نحو 49 دائرة من دوائر المرحلة الأولى.

أحزاب الموالاة

ووفقا لتلك النتائج حتى الآن، بعد حزب مستقبل وطن هو أكثر الأحزاب المعروفة بأحزاب الموالاة التي حصدت عدد مقاعد سواء عبر القائمة الوطنية أو النظام الفردى، حيث حصل علي نحو 167 مقعد حتى الآن، بينما حصل حزب حماة الوطن علي 69 مقعدا والجبهة الوطنية علي 52 مقعدا حتى الآن، وحزب الشعب الجمهورى علي 18 مقعدا.



أحزاب المعارضة

أما أحزاب المعارضة فقد حصل حزب المصرى الديمقراطى علي 9 مقاعد حتى الآن، وحزب العدل علي 9 مقاعد وحزب الإصلاح والتنمية علي 8 مقاعد وحزب الوفد علي 8 مقاعد وحزب التجمع علي 4 مقاعد حتى الآن.



بينما حصل المستقلون علي نحو 13 مقعد حتى الآن، في الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع ذلك العدد بعد انتهاء مراحل الانتخابات لاسيما في جولة الإعادة من المرحلة الثانية التي تشهد خوض 117 مرشح مستقل انتخابات الإعادة.

