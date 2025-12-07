أسباب ارتفاع مستويات الكورتيزول، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

18 حجم الخط

يمكن أن ترفع حالات الإجهاد وبعض الظروف الأخرى مستويات الكورتيزول في الجسم، ويؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ظهور أعراض مثل زيادة الوزن وحب الشباب والإرهاق الشديد، وقد يشير الأطباء إلى هذه الحالة بمصطلح متلازمة كوشينغ أو فرط كورتيزول الدم.

يرتفع الكورتيزول لدى الجميع من وقت لآخر، وتتفاوت مستوياته على مدار اليوم كجزء من استجابة الجسم الطبيعية للتهديدات أو المخاطر، ومع ذلك، إذا استمر الجسم في إنتاج كميات مفرطة من الكورتيزول، فإن ذلك عادة ما يشير إلى وجود مشكلة صحية كامنة وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أعراض ارتفاع الكورتيزول

يمكن أن يسبب ارتفاع الكورتيزول مجموعة من الأعراض التي تختلف اعتمادًا على سبب الارتفاع أو مدى ارتفاع المستويات، وتشمل العلامات والأعراض العامة لزيادة الكورتيزول ما يلي:

زيادة الوزن التي تتركز في الغالب حول الوجه ومنطقة البطن.

حب الشباب (الأكنة).

ترقق الجلد.

سهولة الإصابة بالكدمات.

احمرار الوجه.

بطء التئام الجروح.

ضعف العضلات.

إرهاق شديد.

سرعة الاستثارة أو التهيج.

صعوبة في التركيز.

ارتفاع ضغط الدم.

الصداع.

أسباب ارتفاع مستويات الكورتيزول

عندما تكون مستويات الكورتيزول منخفضة، يطلق تحت المهاد الهرمون المطلق لموجهة القشرة (CRH)، والذي يحفز الغدة النخامية الأمامية على إطلاق الهرمون الموجه لقشر الكظر (ACTH)، ويتسبب هذا الهرمون بدوره في قيام الغدة الكظرية بإنتاج وإطلاق المزيد من الكورتيزول.

هناك أسباب مختلفة قد تؤدي إلى إطلاق الغدة الكظرية لكميات كبيرة جدًا من الكورتيزول:

1. الإجهاد (الضغط العصبي)

يطلق الإجهاد إشارات هرمونية وعصبية معًا داخل الجسم، مما يدفع الغدد الكظرية إلى إفراز هرمونات منها الأدرينالين والكورتيزولن وتؤدي هذه الاستجابة إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع الطاقة كجزء من استجابة "الكر والفر"، وهي طريقة الجسم لتهيئة نفسه للمواقف الخطيرة، كما يساعد الكورتيزول في الحد من الوظائف غير الضرورية في تلك المواقف.

بمجرد زوال التهديد، تعود مستويات الهرمونات والوظائف الجسدية إلى طبيعتها، ولكن عندما يكون الشخص تحت ضغط مستمر، فإن هذه الاستجابة قد لا تتوقف، ويمكن أن يؤثر التعرض طويل الأمد للكورتيزول وغيره من هرمونات التوتر سلبًا على جميع عمليات الجسم تقريبًا، مما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

2. مشكلات الغدة النخامية

تعرف الغدة النخامية، التي تقع في قاعدة الدماغ، أحيانًا باسم "الغدة الرئيسية" لأنها تراقب وتساعد في التحكم في العديد من وظائف الجسم عن طريق إطلاق الهرمونات، ويمكن أن تسبب المشكلات التي تصيب الغدة النخامية، مثل الأورام السرطانية، في نقص أو زيادة إنتاج الهرمونات، بما في ذلك هرمون ACTH، الذي يحفز بدوره الغدد الكظرية على إفراز المزيد من الكورتيزول.

3. أورام الغدة الكظرية

تقع الغدد الكظرية فوق كل كلية، ويمكن أن تكون أورام الغدة الكظرية حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية)، وتتراوح في أحجامها، ويمكن لكلا النوعين أن يفرز مستويات عالية من الهرمونات، بما في ذلك الكورتيزول.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الورم كبيرًا بما يكفي للضغط على الأعضاء المجاورة، فقد يشعر المصاب بالألم أو الامتلاء في البطن، وتكون أورام الغدة الكظرية عادة حميدة، بينما تعتبر سرطانات الغدة الكظرية أكثر ندرة بكثير.

4. الآثار الجانبية للأدوية

يمكن لبعض الأدوية أن تسبب زيادة في مستويات الكورتيزول، ويمكن أن تسبب الأدوية الستيرويدية القشرية ارتفاع مستويات الكورتيزول إذا تم تناولها بجرعات عالية أو لفترات طويلة.

قد يساعد إيجاد الجرعة المناسبة وتناول الكورتيكوستيرويدات حسب الوصفة الطبية في تقليل خطر الإصابة بارتفاع الكورتيزول، ويجب عدم التوقف عن تناول الأدوية الستيرويدية أبدًا دون التخفيف التدريجي أو التحدث مع الطبيب أولًا، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب قصورًا في الغدة الكظرية.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

إذا كان الشخص يشك في احتمال الإصابة بارتفاع الكورتيزول، فيجب الاتصال بالطبيب لإجراء فحص دم، ويسبب ارتفاع الكورتيزول أعراضًا غير محددة، مما يعني أن عدة حالات طبية قد تكون مسؤولة عنها، إذا كان يعاني من الأعراض.

فيمكن أن يزيد ارتفاع الكورتيزول من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى مثل:

أمراض القلب والأوعية الدموية.

هشاشة العظام.

السكري

