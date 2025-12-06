السبت 06 ديسمبر 2025
مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالضفة

اندلعت مواجهات عنيفة بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 

مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب

وفي الوقت ذاته أطلقت آليات الاحتلال الرصاص تجاه شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مباني سكنية ومنشآت مدنية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة وشمالي القطاع منذ صباح اليوم.


صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق من اليوم السبت، أن مستشفيات غزة استقبلت 8 شهداء و16 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيانها: 366 شهيدا و938 مصابا و619 شخصا انتشلوا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70 ألفا و12 شهيدا و171 ألفا و15 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

