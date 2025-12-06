السبت 06 ديسمبر 2025
تحرير 2583 محضرًا للمخابز والأسواق خلال نوفمبر الماضي بالبحيرة

أسفرت الحملات التموينية التي نفذتها مديرية التموين بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد هدية، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، ومباحث التموين خلال شهر نوفمبر الماضي، عن تحرير ٢٥٨٣ محضرًا متنوعًا.

وقامت مديرية التموين بالبحيرة بتحرير ١١٧٤ محضر نتيجة للمرور على المخابز، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل، تجميع خبز وبطاقات تموينية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم صرف بونات، توقف عن الإنتاج، تصرف بالإضافة لعدد ٩ محاضر لمخابز سياحية.

 

كما تم تحرير ١٢٧٧ محضرا نتيجة حملات رقابية بالبحيرة عبارة عن لحوم مكشوفة وذبح خارج المجازر الحكومية، إدارة بدون ترخيص، سلع مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بيع بأزيد من السعر، عدم إعلان عن الأسعار، بدون بيانات، بالإضافة إلى تحرير ١٢٣ محضر مواد بترولية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر ـ محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحال العامة والتجارية ومحطات تمويل السيارات، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقًا للإشتراطات المقررة، والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

