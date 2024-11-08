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تحرير 19 محضرا خلال حملات رقابية على مراكز تجميع الألبان بالبحيرة

حملة الطب البيطري
حملة الطب البيطري بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة والزراعة والتموين بالبحيرة بحملة رقابية على مراكز تجميع الألبان ومنتجاتها وسيارات نقل الألبان بنطاق قرى مركز دمنهور (كفر سنطيس -  الشوكة - عزبة القويعي - زهرة البحرية ).

تحرير 19 محضرا لمخالفة إشتراطات النظافة الصحية للعاملين

حيث تم  المرور على 5 منشآت تجميع الألبان غير المطورة وإيقاف 8 سيارات نقل ألبان اسفرت عن تحرير 19 محضر لمخالفة إشتراطات النظافة الصحية للعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الألبان ومخالفة قرار الأوعية.

توفير كوب لبن نظيف صحي وآمن

كما تم سحب 4  عينات ألبان وإرسالها للتحليل للتأكد من  مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير كوب لبن نظيف صحي وآمن، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بتكثيف المرور على مراكز تجميع الألبان الغير مطورة للتأكد من تجميع الألبان على أسس ومعايير علمية لتكون صالحة وخالية من المسببات المرضية.

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بالبحيرة الطب البيطري حملة رقابية التموين الصحة الزراعة الالبان دمنهور

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