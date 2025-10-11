السبت 11 أكتوبر 2025
مقتل 4 وإصابة 12 آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة ليلاند الأمريكية

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أفادت قناة «سي بي إس» التلفزيونية نقلا عن رئيس بلدية المدينة جون لي بأن أربعة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمدينة ليلاند الصغيرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

إطلاق نار بمدينة ليلاند الأمريكية

وذكرت القناة في تقريرها أن  أربعة أشخاص قتلوا، وأصيب 12 على الأقل في إطلاق نار صباح السبت في ليلاند، ولاية ميسيسيبي".

فتح تحقيق للكشف عن الملابسات

وبحسب تصريحات رئيس البلدية، وقع إطلاق النار في الشارع الرئيسي للمدينة.

وأضافت القناة أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن ملابساته.

