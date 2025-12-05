أسعار الذهب اليوم الجمعة في السعودية

18 حجم الخط

شهد سعر الذهب في السعودية حالة من الاستقرار خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة، 5 ديسمبر 2025، على صعيد جميع الأعيرة.

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو” تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

507 ريالات للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

444 ريالًا للبيع.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

380 ريالا للبيع.

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم.

