وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رافائيل جروسي مشروع الضبعة النووي والملف الإيراني

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الجمعة 5 ديسمبر.



تناول الاتصال التعاون الثنائي بين مصر والوكالة، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعمًا لجهود التنمية الوطنية، لا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، والذي يعد نموذجًا للتعاون والتنسيق بين مصر والوكالة.



كما أعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن دعم مصر الكامل للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع الانتشار النووي ونظامها الأساسي، مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة للحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومنع الانتشار النووي ومصداقية المعاهدة كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي، معربًا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



كما تناول الاتصال الملف النووي الايراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

