صرف الإسكندرية تجدد بروتوكول التعاون المشترك مع أكاديمية هورايزون

جددت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة المهندس "سامي قنديل" بروتوكول التعاون المشترك مع أكاديمية هورايزون بالسنة الثالثة على التوالي، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض International Water Waste Infrastructure – IWWI Cairo 2025.

حيث قام بالتوقيع عن الأكاديمية المهندس "عبد الحميد سليم" المستشار الأكاديمي للأكاديمية.

وجاء تجديد البروتوكول بدعوة خاصة داخل جناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمعرض، تأكيدًا لنجاح التعاون القائم بين الجانبين في دعم خطط الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال أحدث تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام.

كما يستهدف البروتوكول مواصلة تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتمكين الخريجين والمتخصصين من اكتساب خبرات تطبيقية تحاكي الواقع داخل القطاعات الصناعية والفنية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الريادي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة المياه والصرف الصحي، وتعزيز الابتكار في مجالات التدريب والتأهيل الفني، بما يواكب التوجهات الحديثة ونظم الإدارة المستدامة.

كما يعكس حضور الشركة الفعّال في معرض IWWI Cairo 2025 الذي يشهد مشاركة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المحلية والدولية حرصها على تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

