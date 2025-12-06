السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صرف الإسكندرية تجدد بروتوكول التعاون المشترك مع أكاديمية هورايزون

صرف الإسكندرية تجدد
صرف الإسكندرية تجدد بروتوكول التعاون المشترك
18 حجم الخط

جددت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة المهندس "سامي قنديل" بروتوكول التعاون المشترك مع أكاديمية هورايزون بالسنة الثالثة على التوالي، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض International Water Waste Infrastructure – IWWI Cairo 2025.

"الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025

الدستورية العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

 حيث قام بالتوقيع عن الأكاديمية المهندس "عبد الحميد سليم" المستشار الأكاديمي للأكاديمية.

وجاء تجديد البروتوكول بدعوة خاصة داخل جناح شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمعرض، تأكيدًا لنجاح التعاون القائم بين الجانبين في دعم خطط الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال أحدث تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام.

كما يستهدف البروتوكول مواصلة تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، وتمكين الخريجين والمتخصصين من اكتساب خبرات تطبيقية تحاكي الواقع داخل القطاعات الصناعية والفنية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي.

ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الريادي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير منظومة المياه والصرف الصحي، وتعزيز الابتكار في مجالات التدريب والتأهيل الفني، بما يواكب التوجهات الحديثة ونظم الإدارة المستدامة.

كما يعكس حضور الشركة الفعّال في معرض IWWI Cairo 2025 الذي يشهد مشاركة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المحلية والدولية حرصها على تبادل الخبرات، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير القطاع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصرف الصحي بالاسكندرية سامي قنديل

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تبدأ إجراءات نقل إدارة مشروع الإسكان لمؤسسة الجامعة 2020 لضمان استدامته

الدستورية العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور

"الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خبراء التعليم اليابانيين يثمنون جهود وكفاءة المعلمين المصريين

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن العوام الإشبيلي" عالم الزراعة والطب ومبتكر نظام الري بالتنقيط

أيهما أفضل في الصلاة إطالة الركوع أم السجود؟ الإفتاء تجيب

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads