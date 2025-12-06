بصفة رسمية، مرزوق علي يشارك في إدارة بطولة جراند سلام للجودو بالإمارات

18 حجم الخط

شارك مرزوق محمد علي، في إدارة منافسات بطولة الجراند سلام للجودو التي أقيمت مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة، ضمن الوفد الرسمي للاتحاد الدولي للعبة.

بطولة جراند سلام للجودو

وكان الاتحاد الدولي للجودو قد قرر في وقت سابق تعيين مرزوق علي عضوا بلجنة التطوير بالاتحاد الدولي، تقديرا لخبراته ونجاحاته في النهوض بالجودو المصري، خلال فترة رئاسته للاتحاد.

ويمتلك مرزوق علي مقومات فنية وإدارية تؤهله لشغل أهم المناصب الدولية، وساهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجودو المصري خلال فترة رئاسته للاتحاد المصري في الفترة ما بين 2021 و2024.

مشاركة واسعة ومنافسات قوية

وشهدت بطولة الجائزة الكبرى في الإمارات مشاركة 52 دولة يمثلهم 373 لاعب ولاعبة، تنافسوا من أجل حصد الميداليات والمراكز الأولى.

منتخب الجودو يشارك في جراند سلام

وعلى جانب آخر، يشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة جراند سلام بقائمة تضم 7 لاعبين في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم)

السيدات:

تسنيم رشدي (57 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

ويترأس بعثة منتخب الجودو في بطولة جراند سلام كل من محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري وأحمد عبد الحميد عضو مجلس الإدارة.

