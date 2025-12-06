تنفيذ دورات تدريبية وندوات توعوية لدعم بيئة العمل بالشرقية

18 حجم الخط

أكد خالد الشيخ وكيل وزارة العمل بالشرقية، قيام إدارة شئون المرأة والطفل بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع منطقة عمل بلبيس بعقد ندوة بعنوان مستجدات قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥.

التعريف بالقرارات الوزارية

وجاء ذلك للتعريف بالقرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها ورفع الوعى بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية حيث تم تنفيذ الندوة بخطوط الإنتاج منعًا لتعطيل سير العمل.

الإدارة العامة لإدرة وتنمية المواهب بوزارة العمل

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي للعاملين بالمديرية ومناطقها والمكاتب التابعة لها بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة العمل لتأهيلهم للتعامل مع الحوسبة ووسائل الاتصال الحديثة، وذلك بمركز التدريب المهنى بالنحال.

تكثيف الجهود لتدريب وتأهيل الشباب على المهن

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الجهود لتدريب وتأهيل الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل تماشيًا مع خطة الدولة المصرية بضرورة تنمية مهارات الشباب وربطها باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من البرامج التدريبية التى تقدمها وزارة العمل من خلال المديريات ومراكز التدريب المهني.

