أسرة "لعدم كفاية الأدلة" على الطريق الصحراوي لمدة 3 أيام

تواصل أسرة مسلسل لعدم كفاية الأدلة تصوير عدد من المشاهد الخارجية على الطريق الصحراوي، ومن المقرر أن يستمر تصويرها لما يقرب من ثلاث أيام.

وتدخل بعدها أسرة العمل ديكور المحكمة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي لاستكمال التصوير.

ويظهر الفنان محمد ثروت ضمن أحداث مسلسل لعدم كفاية الأدلة مع الفنانة سهر الصايغ، حيث يلعب شخصية مجرم محترف.

وكان قد تم التصوير داخل إحدى قاعات المحكمة بدار القضاء العالي، واستمر التصوير قرابة بها الأسبوع.

تدور أحداث مسلسل “لعدم كفاية الأدلة” حول اتهام الفنان أحمد صفوت في قضية قتل، لكنه يحصل على براءة لعدم كفاية الأدلة التي تدينه في هذه القضية.

ويتناول مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.

أبطال مسلسل “لعدم كفاية الأدلة”

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم: سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروة أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل.

وتشهد أحداث مسلسل “لعدم كفاية الأدلة” الذي بدأ صناعه تصوير المشاهد الأولى منه، اتهام الفنان أحمد صفوت في قضية قتل، لكنه يحصل على براءة لعدم كفاية الأدلة التي تدينه في هذه القضية.

