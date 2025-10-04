السبت 04 أكتوبر 2025
منة عرفة تقع في مشاكل كثيرة ضمن أحداث لعدم كفاية الأدلة

منة عرفة
منة عرفة

 تشهد أحداث مسلسل لعدم كفاية الأدلة وقوع الفنانة منة عرفة في عدد من المشاكل والأزمات بالقرية التي تسكن فيها.

ويحاول والدها الذي يلعب دوره الفنان محمد ثروت أن يقف بجانبها كي تتخطى هذه الأزمان والمشاكل.

تواصل أسرة مسلسل “لعدم كفاية الأدلة” تصوير عدد من مشاهد العمل داخل إحدى قاعات المحكمة بدار القضاء العالي، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع.

وتدور أحداث مسلسل “لعدم كفاية الأدلة” حول اتهام الفنان أحمد صفوت في قضية قتل، لكنه يحصل على براءة لعدم كفاية الأدلة التي تدينه في هذه القضية.

ويتناول "لعدم كفاية الأدلة" العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.  

أبطال مسلسل “لعدم كفاية الأدلة”

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم: سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروة أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل.

 كما تواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

أسرة "لعدم كفاية الأدلة" داخل دار القضاء العالي لاستكمال التصوير

