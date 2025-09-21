الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

اتهام أحمد صفوت في قضية قتل ضمن أحداث مسلسل “لعدم كفاية الأدلة”

أحمد صفوت، فيتو
أحمد صفوت، فيتو

شهدت أحداث مسلسل “لعدم كفاية الأدلة” الذي بدأ صناعه تصوير المشاهد الأولى منه منذ يومين، اتهام الفنان أحمد صفوت في قضية قتل، لكنه يحصل على براءة لعدم كفاية الأدلة التي تدينه في هذه القضية.

ويتناول "لعدم كفاية الأدلة" العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية والتي لم تغلق لعدم كفاية الأدلة.  

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم سهر الصايغ، محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فوا، رامي الطمباري، محمد الصاوي، منة عرفة، مروة أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، حسن العدل كما تواصل الشركة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

أحمد صفوت لعدم كفاية الأدلة مسلسل لعدم كفاية الأدلة سهر الصايغ

