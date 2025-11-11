ماجد المصري: طارق العريان أخرجني من عباءة رجب الجرتلي (فيديو )

18 حجم الخط

علق الفنان ماجد المصري، عن مشاركته المميزة في فيلم السلم والثعبان 2، وأكد أنه كان يبحث عن سيناريو مختلف بعد تالفة بشخصية رجب الجرتلي.

وقال ماجد المصري: من بعد رجب الجرتلي كان لازم أشوف حاجة مختلفة علشان الناس تفصل شوية عن شخصية رجب شكلا وموضوعا والشخصية اللي قدمتها في الشام والثعبان مختلفة عن ما قدمته في الدراما المصرية.

وأضاف: شخصية حسين اللي قدمتها في السلم والثعبان موجودة بس هي مش شبهي ولكن أنا حبيتها، وكنت مبسوط باختيار طارق العريان ليا لأنه كلمني قالي أنت وعمرو يوسف صحاب؟ قلت له صحاب جدا وهو كذلك بعدها قال بس هما دول علشان نبقي صحاب قدام الكاميرا.

وكان كشف النجم عمرو يوسف عن سبب تقديمه الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان 2.. لعب عيال".

وقال عمرو يوسف خلال لقائه مع “فيتو”: “إللي حمسني للفيلم، إني بحب الجزء الأول منه واللي حمسني أكتر وأكتر إني بشتغل مع مخرج كبير، وأنا بحبه جدا وهو طارق العريان”.



وعن ظهور زوجته كندة علوش برفقته على ريد كاربت بعد غياب، قال: “سعيد جدا بوجودها النهاردة، ومستني رأيها في الفيلم”.

طف الثنائي عمرو يوسف وأسماء جلال عدسات الكاميرات في العرض الخاص لفيلم "السلم والثعبان 2"، الذي أقيم مؤخرًا في أحد المولات الكبرى على طريق السخنة.

وتألق عمرو يوسف على السجادة الحمراء، وكذلك أسماء جلال التي اختارت فستانًا جذابًا أضفى عليها لمسة من الأناقة.

الفيلم، الذي أخرجه طارق العريان، ينتمي إلى النوع الإنساني، حيث يستعرض من خلال أحداثه عالم العلاقات الزوجية وتأثيراتها على الأفراد، والسيناريو من تأليف أحمد حسني.

