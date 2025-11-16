الأحد 16 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

السلم والثعبان 2 يتربع على عرش إيرادات ليلة أمس

حقق فيلم “السلم والثعبان” بطولة الفنان عمرو يوسف ليلة أمس السبت، إيرادات بلغت 3 ملايين، و631 ألفا، و360 جنيها، ليحتل المركز الأول بين الأفلام المعروضة معه.

فيلم “السلم والثعبان 2” هو الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي عرض في عام 2001، وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا.

 الجزء الثاني بطولة عمرو يوسف، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

ويقدم الجزء الثاني بأحداث جديدة ومختلفة عن الجزء الأول الذي عرض قبل 24 عاما من إخراج طارق العريان أيضا.

السلم والثعبان عمرو يوسف اسماء جلال اخبار الفن فيلم “السلم والثعبان 2”

الجريدة الرسمية