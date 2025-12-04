الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الأولى

كأس العرب
كأس العرب
18 حجم الخط

كأس العرب، شهدت الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر والمقامة في قطر إحراز 17 هدفا.  

وانتهت 6 مباريات بتحقيق الفوز فيما سيطر التعادل على مباراتين بواقع تعادل إيجابي بين مصر ضد الكويت وتعادل سلبي بين الجزائر والسودان.

وتعد نتيجة مباراة المغرب ضد جزر القمر 3-1 هي أكبر نتيجة في الجولة الأولى فيما تحققت نتيجة 2-1 ثلاث مرات في الجولة الأولى و1-0 مرتين.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب شهدت النتائج التالية 

سوريا 1-0 تونس 

فلسطين 1-0 قطر 

المغرب 3-1 جزر القمر 

السعودية 2-1 عمان 

مصر 1-1 الكويت 

الأردن 2-1 الإمارات 

الجزائر 0-0 السودان 

العراق 2-1 البحرين 

 

 

واختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العرب 2025 كأس العرب منتخب مصر قطر بطولة كأس العرب للمنتخبات

مواد متعلقة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الجولة الأولى من مباريات كأس العرب

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعات كأس العرب للمنتخبات بعد الجولة الأولى

الأكثر قراءة

قرارات مهمة من التعليم العالي لتطوير منظومة البعثات وربطها بسوق العمل

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

بدء محاكمة والد قاتل طفل الإسماعيلية أمام الجنايات

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads