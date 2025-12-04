حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الأولى

18 حجم الخط

كأس العرب، شهدت الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر والمقامة في قطر إحراز 17 هدفا.

وانتهت 6 مباريات بتحقيق الفوز فيما سيطر التعادل على مباراتين بواقع تعادل إيجابي بين مصر ضد الكويت وتعادل سلبي بين الجزائر والسودان.

وتعد نتيجة مباراة المغرب ضد جزر القمر 3-1 هي أكبر نتيجة في الجولة الأولى فيما تحققت نتيجة 2-1 ثلاث مرات في الجولة الأولى و1-0 مرتين.

وكانت الجولة الأولى من كأس العرب شهدت النتائج التالية

سوريا 1-0 تونس

فلسطين 1-0 قطر

المغرب 3-1 جزر القمر

السعودية 2-1 عمان

مصر 1-1 الكويت

الأردن 2-1 الإمارات

الجزائر 0-0 السودان

العراق 2-1 البحرين

واختتمت الأربعاء منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للمنتخبات، المقامة حاليا في قطر بمشاركة 16 منتخبًا.

وجاء ترتيب المجموعات بعد ختام الجولة الأولى كالتالي:

ترتيب المجموعة الأولى

سوريا - 3 نقاط

فلسطين - 3 نقاط

قطر - بدون نقاط

تونس - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثانية

المغرب - 3 نقاط

السعودية - 3 نقاط

عمان - بدون نقاط

جزر القمر - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

الأردن - 3 نقاط

مصر - نقطة واحدة

الكويت - نقطة واحدة

الإمارات - بدون نقاط

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق - 3 نقاط

السودان - نقطة واحدة

الجزائر - نقطة واحدة

البحرين - بدون نقاط

