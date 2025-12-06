السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول
18 حجم الخط

يستضيف ملعب إيلاند رود مباراة ليفربول وليدز يونايتد، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وليدز يونايتد 


تُذاع مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي مع سندرلاند، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بهدف لمثله.

ويحتل نادي ليفربول المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، في حين أن ليدز يونايتد لديه 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، تراجع مركزا ليتواجد بالمركز التاسع في جدول ترتيب البريمرليج بعد الأسبوع الـ 14، وذلك بدلا من المركز الثامن بعد قبل الجولة الـ 13.

ترتيب الدوري الإنجليزي 


1- آرسنال 33 نقطة
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- مانشستر يونايتد 22
9- ليفربول 22 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 12 نقطة 
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول ليدز يونايتد الدوري الانجليزي ليفربول وليدز يونايتد مباراة ليفربول وليدز يونايتد ليفربول ضد ليدز يونايتد مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد ليفربول أمام ليدز يونايتد مباراة ليفربول أمام ليدز يونايتد

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع، كأس عاصمة مصر.. إنتر ميلان ضد ليفربول.. ريال مدريد مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

ليفربول يتراجع مركزا، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 14

فان دايك يعلق على استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول الأساسي

الأكثر قراءة

فرق غوص متطوعة تصل مصرف الزوامل بالشرقية للبحث عن التماسيح (صور)

مدبولي يوجه بتكثيف جهود منظومة الشكاوى الحكومية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

قبل اللقاء المرتقب اليوم بكأس العرب، تاريخ مواجهات منتخب مصر والإمارات

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

انخفاض كبير والقاهرة تسجل 21، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

مصر تتولى رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة للمناخ لمدة عامين

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

15 دعاء من الكتاب والسنة يمكن أن تبدأ بها يومك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads