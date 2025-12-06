السبت 06 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط عصابة لسرقة كاوتشات السيارات في كرداسة

ضبط متهمين بسرقة
ضبط متهمين بسرقة كاوتشات السيارات، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة كرداسة،  لقيامهما بسرقة كاوتشات السيارات أثناء ركنها أمام مسكنهم من خلال فكها.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفادوا ببيع المسروقات إلى مالك محل إطارات والذي تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا  أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

