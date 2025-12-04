تهجير قسري ونهب للموارد وتجمعات سكنية معزولة.. "الأورومتوسطي" يكشف الخطة الأمريكية لتقسيم غزة.. مناطق حمراء وخضراء يفصل بينها خط عسكري أصفر

18 حجم الخط

كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" تفاصيل خطيرة حول الخطة الأمريكية في غزة، والتي تقوم على تقسيم القطاع إلى "مناطق خضراء وحمراء يفصل بينها خط أصفر ذي طابع عسكري".

وحصل المرصد على معلومات أولية حول الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، والتي يجري العمل عليها عبر مركز التنسيق المدني – العسكري الأمريكي، وتقوم "على إنشاء نظام فصل جغرافي صارم يقسّم القطاع إلى كتل سكانية ومناطق عسكرية مغلقة".

ويتناول "الأورومتوسطي" في تقرير نشره عبر موقعه على "الإنترنت"، أوجه التداخل بين الخطة الأمريكية والمساعي الإسرائيلية للسيطرة على الساحل والموارد الطبيعية للقطاع، والدور الأمريكي المباشر في بلورة هندسة ميدانية–سياسية ترسخ واقع الاحتلال والضم الفعلي.

وتنطوي الخطة على مخاطر جسيمة، من بينها فرض ترتيبات قد تؤدي فعليا إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أماكن إقامتهم الأصلية، وتحويل أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق عسكرية مغلقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي المباشرة".

تضع الخطة نصف قطاع غزة في نطاق عسكري مغلق

ووفق المعلومات، توضع أكثر من نصف مساحة قطاع غزة فعليا في نطاق عسكري مغلق خاضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، تُقام داخله أنظمة رقابة وإدارة عسكرية مشددة، وتُفرض فيه بيئة قسرية تقوم على تقييد الحركة والتحكم في المساعدات والخدمات الأساسية والحرمان من جملة من الحقوق الأساسية، لتُستخدم جميعها كأدوات ضغط لدفع السكان إلى مغادرة أماكن إقامتهم الأصلية والانتقال قسرا إلى مناطق بعينها تُصنَّف "آمنة" ضمن هذا النطاق العسكري المغلق، دون أن يمنحوا خيارا حقيقيا بالبقاء أو العودة إلى منازلهم.

تقسم الخطة الأمريكية غزة إلى مناطق حمراء وخضراء وصفراء

وبيَّن الأورومتوسطي أن المرحلة الأولى من الخطة تقوم على تقسيم قطاع غزة إلى منطقة حمراء بنسبة 47% تضمّ الغالبية العظمى من السكان المدنيين، ومنطقة خضراء بنسبة 53% تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة وتنتشر فيها المجموعات المسلحة التي شكّلتها وسلّحتها "إسرائيل"، على أن يفصل بين المنطقتين خط أصفر يعاَل كحد ميداني عسكري تعتمد عنده القوات الإسرائيلية سياسة إطلاق النار بقصد القتل ضد كل من يحاول تجاوزه أو الاقتراب منه".

تستهدف الخطة فرض التهجير القسري على الفلسطينيين

كما تعتمد الخطة على نقل السكان الفلسطينيين من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء باستخدام أدوات ضغط مختلفة، وذلك من خلال خلق بيئة معيشية وأمنية قسرية في المنطقة الحمراء، وربط إمكان الوصول إلى الحماية النسبية والخدمات الأساسية بالموافقة على الانتقال إلى مناطق محددة داخل المنطقة الخضراء، وذلك بعد إخضاعهم لعمليات فحص وتدقيق أمني واسعة النطاق، على نحو ينفي عن هذا الانتقال أي طابع اختياري حقيقي ويضعه في إطار التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على تنظيم مؤقت لحركة السكان، بل تهدف في جوهرها إلى إعادة هندسة التركيبة الديموغرافية وإعادة رسم الخريطة السكانية والسياسية داخل القطاع، عبر فصل التجمعات عن بعضها البعض وفرز السكان على أسس أمنية وسياسية.

تتضمن الخطة إنشاء مدن من الحاويات على شكل "جيتوات"

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الخطة تتضمن إنشاء "مدن من الحاويات" -أي كرفانات سكنية- في المنطقة الخضراء، تستوعب كل مدينة نحو 25 ألف نسمة ضمن مساحة لا تتجاوز كيلومترا مربعا واحدا، وتُحاط بأسوار ونقاط تفتيش بحيث لا يُسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا بعد إجراءات فحص أمني، على نحو يحولها فعليا إلى معسكرات احتجاز مكتظة تفرض قيودا جسيمة على حرية حركة السكان وحياتهم اليومية.

ويشبه تصميم المدن المقترحة نموذج الجيتوات التي عرفها التاريخ، حين كانت أنظمة استعمارية وعنصرية تعمد إلى حشر جماعات سكانية بعينها في أحياء مغلقة، محاطة بالأسوار ونقاط الحراسة، وتُدار فيها الحركة والدخول والخروج والموارد من الخارج، كما حدث في غيتوات أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، وكثير من الأحياء المغلقة التي أُقيمت للسكان الأصليين أو المجموعات المهمَّشة في سياقات استعمارية وعنصرية أخرى.

وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالفعل في إعداد التصاميم الهندسية لأول مدينة تجريبية في رفح، في انتظار تأمين التمويل اللازم للشروع في تنفيذها على الأرض.

"إسرائيل" تفرض سيطرتها على البحر المتوسط

وبحسب التقرير، تتقاطع الخطة الأمريكية مع مساع إسرائيلية لفرض سيطرة كاملة على الشريط الساحلي لقطاع غزة على البحر المتوسط، والي تشير إليه الخطة بـ"المنطقة الحمراء،" وتحويله إلى نطاق مغلق خاضع لهيمنة أمنية واقتصادية إسرائيلية مباشرة، ويمنحها السيطرة على مناطق الصيد وحقول الغاز والبنى التحتية الساحلية القائمة والمحتملة.

و"يتعارض ذلك مع المبدأ المستقر في القانون الدولي بشأن السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها الطبيعية، ومع التزامات الدولة القائمة بالاحتلال بعدم الاستيلاء على الملكيات العامة أو الخاصة وعدم استغلال الموارد الطبيعية للإقليم المحتل لصالحها الحصري"، وفق التقرير.

الأورومتوسطي ينتقد الموقف الأمريكي في خطة التقسيم

وانتقد المرصد الأورومتوسطي الدور الأمريكي في بلورة هذه الخطة ورعايتها، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تتحرك هنا بوصفها "وسيطا" أو جهة دعم إنساني، بل كطرف فاعل يشارك في تصميم هندسة ميدانية–سياسية ترسخ واقع الاحتلال والضم الفعلي والتهجير القسري تحت غطاء ترتيبات أمنية وإنسانية مزعومة".

وطالب التقرير المجتمع الدولي بالانطلاق من حقيقة أساسية مفادها أن أي ترتيبات في غزة لن ترقى إلى مستوى الحل ولا حتى "الإدارة المؤقتة" ما لم تستند أولًا إلى إنهاء الاحتلال، من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط من قطاع غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الوجود العسكري والإداري والاستيطاني غير القانوني، ورفع الحصار البري والبحري والجوي المفروض على القطاع، وضمان حرية الحركة والوصول، بما في ذلك تدفّق المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار دون قيود تعسفية، وتمكين السكان من إعادة بناء منازلهم وبناهم التحتية ومؤسساتهم المدنية بأنفسهم، في إطار احترام كامل لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره على أرضه.

"الأورومتوسطي" يطالب برفض الخطة

وشدد "الأورومتوسطي" على ضرورة أن ترفض الدول والأطراف الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، أي خطة أو ترتيبات ميدانية تُبقي على واقع السيطرة الإسرائيلية أو تُعيد إنتاجه في شكل "مناطق معزولة" أو "مناطق انتقالية"، والامتناع عن الاعتراف أو تقديم العون لأي وضع ينطوي على نقل قسري للسكان أو ضم فعلي للأراضي أو استغلال لموارد الإقليم المحتل، أو يقوّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

