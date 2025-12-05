الجمعة 05 ديسمبر 2025
إغلاق وإنذار لـ 319 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة خلال نوفمبر الماضي

قامت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، من خلال إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالمرور على ٧٩٩ منشأة طبية خاصة خلال شهر نوفمبر الماضى، للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة والمتابعة الدورية على القطاع الطبي الخاص لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

غلق 166 منشأة طبية بدون تراخيص بمحافظة البحيرة 

وقد أسفرت الحملات الرقابية عن غلق ٥٦ منشأة طبية مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص واستصدار ١١٠ قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها، مع توجيه ١٥٣ إنذارًا لمنشآت بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتصويبها.


تحرير محضري انتحال صفة طبيب بالبحيرة 

كما أسفرت الحملات الرقابية بمديرية الصحة بالبحيرة  عن تحرير محضرين انتحال صفة طبيب و١٠ محاضر فك أختام، وكذا تحرير ٦ محاضر عدم التخلص الآمن من النفايات ومحضر تحريز أدوية، بالإضافة لفحص ٣٥ شكوى والرد عليها وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

