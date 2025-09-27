صحة البحيرة: غلق 27 منشأة طبية مخالفة وإنذار 34 أخرى خلال حملات تفتيشية

قامت مديرية الصحة بالبحيرة، من خلال إدارة العلاج الحر، خلال أسبوع، بتنفيذ حملات موسعة شملت المرور والتفتيش على 126 منشأة طبية خاصة متنوعة، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والرقابة المستمرة على الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الطبي الخاص، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات الصحية والقانونية، وحرصًا على ضبط الأداء وتقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

تنفيذ 5 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص

وقد أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 5 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى استصدار 22 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها، وفحص 7 شكاوى مقدمة من المواطنين والرد عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة.

استصدار 4 تراخيص تشغيل جديدة

كما تم توجيه 34 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بها مخالفات بسيطة لتلافيها وتصويب الأوضاع، وتحرير محضرين لانتحال صفة طبيب، ومحضر فض أختام، واستصدار 4 تراخيص تشغيل جديدة.

الالتزام بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعمل

وأكدت محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم لضمان جودة الخدمة الطبية، مشددة على أن المنشآت الطبية الخاصة تُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ويجب أن تلتزم بكافة الضوابط والقوانين المنظمة للعمل.

