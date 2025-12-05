الجمعة 05 ديسمبر 2025
يوسف إبراهيم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هونغ كونغ للإسكواش

 تأهل يوسف ابراهيم، لاعب منتخب مصر ونادي وادي دجلة إلى نصف نهائي ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025، بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منافسه ميجيل رودريجيز، المصنف الخامس والعشرون، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-1، 11-7، في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

تأهل يوسف إبراهيم 

بهذا الفوز، سيخوض يوسف إبراهيم المباراة نصف النهائية أمام  بول كول، المصنف الثاني عالميًا، يوم 6  ديسمبر، ويسعى خلال هذه المواجهة المرتقبة لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.
 
جدير بالذكر أن بطولة  ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. 

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 449,000 دولار أمريكي، بواقع 224,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

