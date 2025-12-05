يوسف إبراهيم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة هونغ كونغ للإسكواش

18 حجم الخط

تأهل يوسف ابراهيم، لاعب منتخب مصر ونادي وادي دجلة إلى نصف نهائي ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025، بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منافسه ميجيل رودريجيز، المصنف الخامس والعشرون، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-1، 11-7، في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

تأهل يوسف إبراهيم

بهذا الفوز، سيخوض يوسف إبراهيم المباراة نصف النهائية أمام بول كول، المصنف الثاني عالميًا، يوم 6 ديسمبر، ويسعى خلال هذه المواجهة المرتقبة لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.



جدير بالذكر أن بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في هونغ كونغ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 449,000 دولار أمريكي، بواقع 224,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.