على الحجار يحتفل بعيد زواجه الـ23

احتفل المطرب على الحجار بعيد زواجه على السيدة هدى، واللذان احتفلا وسط اجواء رومانسية بعيد زواجهما الـ23 عاما.

عيد زواج علي الحجار وزوجته هدى

ونشر الحجار صور له رفقة زوجته من أجواء الاحتفال وأرفقها بتعليق: يا إسكندرية والحب تاني

وتالت ورابع.. وتلاتة وعشرين سنة جواز وسعادة أنا وهدى وبجد حاسس إننا مع بعض من يوم ما اتولدنا.



وفي تصريح سابق لـ “فيتو” أكد علي الحجار أنه ليس نادمًا على زيجاته الكثيرة.. وقال: زيجاتي لخمس مرات هى السبب الرئيسى بأن يأتى أبنائى السبعة الذين أفتخر بهم جميع بشدة، فجميعهم يهوون الفن ويدرسونه بإخلاص وحب حقيقى.. ولكن الزواج لـ5 مرات شيء صعب ومرهق لاأتمناه لعدوى.





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