علي الحجار ممازحا جمهور مهرجان القلعة: هغني 10 أغاني علشان تلحقوا تروحوا (فيديو)

اعتذر الفنان علي الحجار للجمهور عن تأخر صعوده على المسرح بحفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وقال علي الحجار ممازحًا جمهوره: المفروض كان عندنا 20 أغنية بس هنغني 10 بس علشان تلحقوا تروحوا.

وتأخر انطلاق حفل الفنان علي الحجار في مهرجان القلعة للموسيقى في دورته الـ 33، بسبب عطل في أنظمة الصوت التي أدت إلى تأخير الحفل.



وظل الجمهور يهتف، يلا يا علي يلا يا علي، في انتظار صعود المطرب إلى المسرح ليبدأ فقرته الغنائية، بعد حل مشكلة الصوت.

وكان من المقرر، أن يبدأ حفل علي الحجار، في الساعة 10 ولكنه بدأ في تمام الساعة 11.

