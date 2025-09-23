الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

علي الحجار نجم احتفالية 6 أكتوبر على مسرح البالون

صرح الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بأنه تم الاتفاق مع الفنان القدير علي الحجار إحياء احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر على مسرح البالون بالعجوزة.

وتقام احتفالية ذكرى انتصار 6 أكتوبر تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته باستقبال الفنان علي الحجار بمسرح البالون للمرة الثالثة، موضحا أن فرقتي أنغام الشباب والآلات الشعبية سيشاركان في الفصل الأول من الحفل، حرصا منه على مشاركة كافة فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في هذا الحدث الكبير.

جدير بالذكر أن الفنان علي الحجار أحيا حفلتين على مسرح البالون بدأها باحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر العام الماضي، وبعدها أحيا "الحجار" احتفالية عيد الحب فبراير الماضي.

من ناحية أخرى هناك أوبريت من تأليف وألحان محمد مصطفى تدور أحداثه حول صراع الحرب في أكتوبر ١٩٧٣ وسوف تقدم هذا الأوربريت فرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والقومية للفنون الشعبية ويخرجه تامر عبد المنعم.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم اجتمع عشية أمس الإثنين، بفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبوجود رؤساء الفرق ومدير مسرح البالون، وذلك للإعداد لاحتفال ذكرى انتصار 6 أكتوبر ومناقشة ما هو قادم.

علي الحجار تامر عبدالمنعم 6 أكتوبر البيت الفني للمسرح

