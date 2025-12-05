مودي: أثق في نجاح قمة نيودلهي مع بوتين

18 حجم الخط

أكد رئيس وزراء الهند ناريندا نامودي، اليوم الجمعة، أنه يثق في أن القمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نيودلهي ستكون ناجحة، وأن زيارة الزعيم الروسي ستكون ذات أهمية تاريخية.

القمة الروسية الهندية في نيودلهي

وقال مودي للصحفيين خلال لقاءه الرئيس الروسي: لقاء الرئيس بوتين هو حدث مهم بالنسبة لي ودور بوتين منذ عام 2000 يؤكد بعد نظره، ويتجلى في تطور العلاقات بين الهند وروسيا.

وأضاف مودي: الهند وروسيا تتبادلان وجهات النظر بانتظام بشأن الوضع في أوكرانيا ما يدل على الثقة العميقة بين البلدين.

وتابع: الهند تدعم إحلال السلام الفوري في أوكرانيا، وعلينا أن نعمل لتحقيق ذلك. ومن جهته أعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لدعوة مودي لزيارة الهند.

بوتين يشيد بقوة العلاقات مع الهند

وقال بوتين: المحادثة التي جرت بالأمس ودية ومفيدة وتحدثت مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن الوضع الراهن في الشأن الأوكراني.

وتابع: أبلغت رئيس الوزراء الهندي بما تفعله روسيا والولايات المتحدة بشأن التسوية السلمية المحتملة في الشأن الأوكراني.

واستطرد: العلاقات بين روسيا والهند عميقة الجذور والدولتين بذلتا الكثير من العمل لتطوير العلاقات كما أن إمكانيات التعاون تتوسع.

وأكد بوتين: روسيا والهند تعملان على تطوير مجالات جديدة للتعاون في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وواصل قائلا: طبيعة العلاقات بين بلدينا قائمة على الثقة والعلاقات بين روسيا والهند في مجال التعاون العسكري التقني جديرة بالثقة. وأعرب بوتين عن شكره لمودي على جهوده لحل القضية الأوكرانية.

