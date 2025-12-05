الجمعة 05 ديسمبر 2025
اقتصاد

هل يمكن لغير عملاء البنك الأهلي استخدام خدمة الفون كاش؟

البنك الأهلي المصري
يتساءل كثير من غير عملاء البنك الأهلي عما إذا كان بإمكانهم الاستفادة من خدمة الأهلي فون كاش لإجراء المدفوعات اليومية على مدار اليوم.

وقال البنك الأهلي: إن الخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك من سن 15 سنة.

الخدمات المتاحة على تطبيق "الأهلي فون كاش":

ربط/حذف البطاقات.

تفعيل المحفظة.

رصيد المحفظة.

المعاملات المالية.

إخطارات.

استقبال الحوالات الخارجية

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن كيفية التحويل على بطاقات ميزة.

وقال مسؤولو بنك الأهلي المصري إنه يمكن للعملاء التحويل على بطاقة ميزة أو بطاقة الحوالات الخاصة بهم باستخدام رقم البطاقة كاملًا ويسبقه ثلاثة أصفار.

يقدم البنك الأهلي المصري خدمات عديدة للعملاء ومنها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، وتعد بطاقة ميزة أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وهي أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا.

ونستعرض خلال السطور التالية خصائص البطاقة الأشهر في الاستخدام بين ملايين المصريين حاليًّا خاصة من الموظفين.

وتشمل قائمة الخصائص التي تقدمها بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا ما يلي: 

تمكن العملاء من استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

الاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العملاء.

سداد المدفوعات الحكومية.

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان.

السحب النقدي من بطاقة ميزة 

 كما توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.

المشتريات من خلال التجار

وجود شعار ميزة يتيح للعملاء قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الالكترونية والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

مستندات بطاقة ميزة  

صورة البطاقة الشخصية السارية أو جواز السفر الموضح به الرقم القومي.

طريقة الاشتراك

يرجى زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي.

