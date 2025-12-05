الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

7 خطوات لسحب الأموال من محفظة cib

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن خطوات السحب من محفظة البنك عبر ماكينات الصراف الآلي. 

وتشمل خطوات السحب من محفظة البنك التجاري الدولي عبر ماكينات الصراف الآلي ما يلي: 

خطوات السحب من محفظة CB 

من تطبيق المحفظة على هاتفك المحمول، اختر "السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي" ثم أدخل المبلغ الذي سيتم سحبه متبوعًا بكلمة مرور المحفظة للحصول على الرقم السري المتغير OTP.

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات بدون بطاقة".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "المحفظة الذكية".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "السحب النقدي".

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم OTP الذي حصلت عليه من تطبيق المحفظة الذكية الخاص بك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

من جانب آخر، يقدم البنك التجاري الدولي CIB لعملائه خدمات عدَّة منها إصدار الشيكات برسوم معينة عن كل دفتر حسب اعداد الشبيكات فيه.

شيكات بنك CIB

وتشمل قائمة رسوم إصدار الشيكات ودفاترها في بنك التجاري الدولي ما يلي:

12 ورقة – 78 جنيهًا مصريًّا   

24 ورقة – 156 جنيهًا مصريًّا

48 ورقة – 312 جنيهًا مصريًّا    

ضوابط الشيكات 

يوجد عدد من الضوابط والعلامات يجب أن يشملها دفتر الشيكات  للعميل في البنك.

وتضم القائمة ما يلي: 

علامات الشيك 

كلمة شيك يجب أن تكون مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

يكتب اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء وتاريخ.

مكان إصدار الشيك.

واسم وتوقيع من أصدر الشيك.

إصدار الشيكات 

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى البنك التجاري السحب النقدي المحفظة الذكية ماكينات الصراف الآلي ماكينة الصراف الآلي التجاري الدولي CIB الدولي CIB

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

طريقة عمل فول بالسجق النباتي، مشبع وصحي

من السواحل الشمالية إلى القاهرة، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم

روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة نشر أخبار كاذبة حول قضية "مدرسة سيدز"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على عقوبة العبث بمعدات السكك الحديد والمحظورات المحددة بالقانون

9 خطوات لدعم المصدرين من بنك مصر

حبس وغرامة، عقوبة سرقة التيار الكهربائي وطرق الإبلاغ عنها

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

دعاء ثاني جمعة من جمادى الآخرة لفك الكرب وإزالة الهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads