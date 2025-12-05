7 خطوات لسحب الأموال من محفظة cib

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي عن خطوات السحب من محفظة البنك عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل خطوات السحب من محفظة البنك التجاري الدولي عبر ماكينات الصراف الآلي ما يلي:

خطوات السحب من محفظة CB

من تطبيق المحفظة على هاتفك المحمول، اختر "السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي" ثم أدخل المبلغ الذي سيتم سحبه متبوعًا بكلمة مرور المحفظة للحصول على الرقم السري المتغير OTP.

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "خدمات بدون بطاقة".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "المحفظة الذكية".

على ماكينة الصراف الآلي، اختر "السحب النقدي".

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل رقم OTP الذي حصلت عليه من تطبيق المحفظة الذكية الخاص بك.

على ماكينة الصراف الآلي، أدخل المبلغ المطلوب سحبه.

من جانب آخر، يقدم البنك التجاري الدولي CIB لعملائه خدمات عدَّة منها إصدار الشيكات برسوم معينة عن كل دفتر حسب اعداد الشبيكات فيه.

شيكات بنك CIB

وتشمل قائمة رسوم إصدار الشيكات ودفاترها في بنك التجاري الدولي ما يلي:

12 ورقة – 78 جنيهًا مصريًّا

24 ورقة – 156 جنيهًا مصريًّا

48 ورقة – 312 جنيهًا مصريًّا

ضوابط الشيكات

يوجد عدد من الضوابط والعلامات يجب أن يشملها دفتر الشيكات للعميل في البنك.

وتضم القائمة ما يلي:

علامات الشيك

كلمة شيك يجب أن تكون مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

يكتب اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الوفاء وتاريخ.

مكان إصدار الشيك.

واسم وتوقيع من أصدر الشيك.

إصدار الشيكات

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

