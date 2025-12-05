الاستعداد لإعلان نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بدائرة دمنهور (صور)

18 حجم الخط

تستعد اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الأولي بدمنهور إحدى الدوائر لانتخابية بمحافظة البحيرة، لإعلان نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب توافد رؤساء اللجان الفرعية، وتسليم المحاضر إلى رئيس اللجنة العامة لإجراء عملية تجميع ورصد الأصوات برئاسة المستشار السيد أحمد عبد الحليم رئيس اللجنة وعضوية المستشارين عادل سعد جوهر، والمستشار محمد النقيرة، والمستشار رضا عبدالمحسن.

3 مقاعد عن الدائرة الأولى

ويتنافس على الدائرة الأولى 31 مرشحًا على الفوز بعدد 3 مقاعد عن الدائرة الأولى والتي تشمل قسم ومركز دمنهور، إذ يبلغ عدد اللجان بها 100 لجنة فرعية.

264 مركزا انتخابيا في البحيرة

وتُجرى الانتخابات في ثلاث دوائر بالبحيرة تشمل الدائرة الأولى: (قسم دمنهور – مركز دمنهور)، كما تشمل الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص – مركز إدكو) وتضم الدائرة الثامنة: (مركز شبراخيت – مركز إيتاي البارود)، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزًا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية لمجلس النواب 2025 في موعدها المحدد، والتي انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم بثلاث دوائر انتخابية كانت ألغيت نتائجها بمحافظة البحيرة.

التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن

جاء ذلك خلال متابعة محافظ البحيرة لسير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية وممثلي كافة الجهات المعنية والأمنية، حيث يتم التواصل بشكل لحظي مع رؤساء المراكز والمدن من خلال تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة سير العمل داخل اللجان العامة والفرعية، والتنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.