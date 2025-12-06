تفاصيل وأنظمة سداد شقق ظلال بمدينة القاهرة الجديدة للمصريين بالخارج

السبت 06 ديسمبر 2025
كشفت  وزارة الإسكان  والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل وأنظمة سداد شقق ظلال بمدينة القاهرة الجديدة، التي تطرحها الوزارة للمصريين العاملين بالخارج ضمن مبادرة بيتك في مصر.

وتراوح سعر الشقة ما بين 3,866,310 - 9,457,630 جنيهًا والشقق بمساحات تتراوح ما بين 114 - 227 مترًا مربعًا والشقق كاملة التشطيب.

ويضم الطرح الجديد 892 وحدة سكنية وتجارية وإدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومثلث ماسبيرو والقاهرة الجديدة والشروق و6 أكتوبر.

 

والحجز والتقديم من خلال موقع مبادرة بيتك في مصر والسداد بالدولار.

 

تلبية رغبات أبناء مصر في الخارج

 أكد الوزارة على أن الطرح الجديد يأتي لتلبية رغبات أبناء مصر في الخارج، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية الطلب على زيادة روابط التواصل مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بوطنهم الأم من خلال توفير وحدات سكنية على أعلى مستوى.

 

وحددت وزارة الإسكان أنظمة سداد الوحدات  كالتالي:

 ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﻘﺮرة 5,000 دولار ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﻳﻀﺎف ﻣﺒﻠﻎ 50 دولارًا ﻣﺼﺎرﻳﻒ دراﺳﺔ ﻻﺗﺴﺘﺮد ﻛﺪﻓﻌﺔ واﺣﺪة، وﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﺑﺎﻗﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ:

البديل الأول: الحصول على خصم بنسبة 7% من قيمة الوحدة.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (50%) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ  اﻟﻮﺣﺪة  ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%50) ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الثاني: الحصول على خصم بنسبة 5% من قيمة الوحدة.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%50) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%50) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الثالث: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%30) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة وﺳﺪاد (%70) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة (3) ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم إﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓة اﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

البديل الرابع: الحصول على خصم بنسبة 3% من قيمة الوحدة، يخص كل المشروعات ما عدا شقق ديارنا.

ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﺪاد ﺣﺘﻰ (%15) ﻣﻊ ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺪاده ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

ﺳﺪاد (%10) ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة.

ﺳﺪاد (%75) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5) - 7 - (10 ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ  ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻻول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ و(%0.5) ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 1,500) (USD دﻓﻌﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﺗﺒﺪأ أول دﻓﻌﺔ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺠﺰ وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم.

ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد ﻣﺒﻠﻎ 2,000) (USD ﻛﺪﻓﻌﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺠﺰ.

اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﺪاد ﻧﺴﺒﺔ (%50) ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

ﺳﺪاد (%50) اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺪة 5) - (7 ﺳﻨﻮات ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﺴﺎرﻳﺔ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدل ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻂ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﻮم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﻪ إﻟﻰ (%2) ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و(%0.5) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ (3) أﺷﻬُﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﺪاد ودﻳﻌﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻼم.

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية بمدينة القاهرة الجديدة بالعاصمة الادارية

