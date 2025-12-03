جهاز مدينة الشروق يتابع جاهزية محطات الرفع استعدادًا لفصل الشتاء

18 حجم الخط

تابع المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق، أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بمحطات الرفع، حيث كلّف المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز، بالمرور الميداني على محطة الرفع 30000 لمتابعة حالة المعدات والتأكد من جاهزية المحطة الكاملة وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال فصل الشتاء وتعزيز جاهزية مرافق المدينة الحيوية، التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية لجميع مكونات المحطة.



ويجرى فحص وصيانة المحولات الكهربائيه والتأكد من كفاءتها لاستيعاب الأحمال خلال فترات الطوارئ.

تم مراجعة أنظمة التشغيل ولوحات التحكم لضمان عملها بكفاءة دون أعطال.

قال المهندس حسين الأحمدي نائب رئيس الجهاز. إن محطة الرفع 30000 تعمل بكامل جاهزيتها، وقد تمت مراجعة جميع أعمال الصيانة الدورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجهاز. ونؤكد أننا مستمرون في تنفيذ خطة التطوير ورفع الكفاءة بجميع القطاعات الفنية لضمان تقديم خدمات مستمرة وآمنة للمواطنين، وخاصة خلال فصل الشتاء."



أكد نائب رئيس الجهاز على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية لضمان جاهزية المحطات طوال العام.

أهمية الحفاظ على المعدات والآلات لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع والاستعداد الكامل لفصل الشتاء، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات لسكان المدينة.

ويواصل جهاز مدينة الشروق جهوده لضمان تشغيل محطات الرفع بكفاءة عالية، مع التأكيد على التعاون مع جميع الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة.

