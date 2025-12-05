والد حبيبة محمد إمام يرفضه عريسًا من أحداث الكينج

18 حجم الخط

تشهد أحداث مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام مشادة يدخل فيها مع الفنان سامي مغاورى الذي يلعب شخصية والد ميرنا جميل التي تقدم شخصية حبيبته في العمل.

وتعاين شيرين عادل مخرجة مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام أماكن تصوير جديدة داخل منطقة سقارة بالهرم، والمقرر الانتقال لها خلال الأسبوع القادم.

وكان الفنان محمد إمام قد استأنف تصوير العمل بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية باستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

وتم نشر صور من داخل تصوير المسلسل، معلنًا استئناف التصوير في أحد الديكورات الأخرى للمسلسل.

حريق ديكور مسلسل الكينج

وأكد عبد الله أبو الفتوح في وقت لاحق، عرض مسلسل الكينج في شهر رمضان المقبل، بالرغم من حريق الديكورات الرئيسية له

وكتب أبو الفتوح منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه: "لله الأمر من قبل ومن بعد..الحمد لله علي كل شئ، ربنا لطيف بعباده، كل فريق عمل مسلسل "الكينج" بخير وسلام، لا خسائر في الأرواح".

وأضاف: “أشكر كل رجال الحماية المدنية على المجهود الجبار اللي بذلوه النهارده للمساهمة في الحفاظ علي الأرواح وتأمين الممتلكات… اليوم كان طويل قوي واللي شفناه كان صعب قوي.. بس الحمد لله في السراء والضراء”.

عرض مسلسل الكينج في رمضان 2026

وتابع: “و برضه بإذن الله مكملين واستنونا في رمضان ٢٠٢٦.شكرًا لكل من اهتم وتمني لنا السلامة وعفوًا لكل من لم نستطع التواصل معه أو الرد على اتصالاته لصعوبة الأحداث..حفظكم الله وكل أحبابكم وحمي مصر من كل شر”.

يذكر أنه قد نشب حريق داخل استوديو مصر، التهم الديكور الرئيسي لمسلسل الكينج، الذي يقوم ببطولته محمد إمام وحنان مطاوع وعمرو عبد الجليل، وإخراج شيرين عادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.