إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على إستمرار تكثيف الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 ‏لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو الإستيلاء على أملاك الدولة.

إزالة 13 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 468 متر مربع

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 عن إزالة 13 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 468 متر مربع، و8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 14 قيراط، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ إنطلاق الموجة 67 حالة على مساحة 3734 م2 (مباني)، و31 حالة تعدي على مساحة 3 أفدنة و 14 قيراط (زراعة).

مواصلة جهود إسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة جهود إسترداد أراضي الدولة والتصدي بكل حزم للتعديات والمخالفات للحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية بالبحيرة.

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