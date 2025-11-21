حماس: جيش الاحتلال يكثف عمليات نسف وتدمير المباني السكنية خلف الخط الأصفر

18 حجم الخط

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف من عمليات نسف وتدمير المباني السكنية خلف الخط الأصفر، شرق قطاع غزة، في عملية إبادة ممنهجة لما تبقى من مظاهر العمران.

وأوضح حازم قاسم أن هذه السياسة الإجرامية تشكل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب حراكًا حقيقيًا من الوسطاء لوقف هذه التجاوزات الخطيرة لاتفاق شرم الشيخ.

وقبل وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم امس الخميس: “إن قيام الاحتلال بتحريك الخط الأصفر في قطاع غزة لمسافة 300 متر غربا يأتي في إطار سياسته الممنهجة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار”.

حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

ونقلت قناة الأقصى الفضائية عن قاسم قوله: “إن الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويستخدمها كورقة لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني”.

وشدد المتحدث باسم حماس على التزام الحركة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها تسليم جثث أسرى الاحتلال.

الاحتلال يتحدث عن استهداف مسلحين عبرا الخط الأصفر

وفي المقابل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه أطلق النار أمس الخميس على مسلحين فلسطينيين اثنين تجاوزا "الخط الأصفر"، مدعيا أنهما شكلا تهديدا مباشرا لقواته جنوبي قطاع غزة.

