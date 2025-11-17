الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

استشهاد فلسطيني وراء الخط الأصفر في بيت لاهيا بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ الفلسطينية، اليوم الإثنين، سقوط شهيد برصاص مسيرة إسرائيلية وراء الخط الأصفر في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

وقبل وقت سابق اعترف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان، أن قواته قتلت فلسطينيا، زعامة أنه اجتاز الخط الأصفر وشكل خطرا داهما عليها  في شمال قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطيني شمال قطاع غزة 

وكان مصدر في المستشفى المعمداني قد أفاد باستشهاد فلسطيني إثر استهداف قوات الاحتلال مواطنين بحي التفاح شرقي مدينة غزة في شمال القطاع.


استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة


وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن الاحتلال يحتجز جثمانه.

