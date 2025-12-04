الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد ووست هام في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام بنتيجة التعادل السلبي، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قائم مرمى وست هام حرم برونو فيرنانديز من تسجيل هد مانشستر يونايتد الأول، كما اعتمد الهامرز على الدفاع ولعب الهجمات المرتدة مع سيطرة اليونايتد على الكرة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد وست هام

وضم تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة وست هام:

حراسة المرمى: سيني لامينس.

خط الدفاع:لوك شاو، أيدن هيفن، نصير مزراوي.

خط الوسط: ديوجو دالوت، كارلوس كاسيميرو، برونو فيرنانديز، أماد ديالو.

خط الهجوم: ماتيوس كونيا، جوشوا زيركزي، بريان مبيومو.

تشكيل وست هام أمام مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

1- أرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- ليفربول 22 نقطة

9- مانشستر يونايتد 21 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

