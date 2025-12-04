بعد تغيير اسمها رسميا، ننشر الشعار الجديد لجامعة العاصمة

18 حجم الخط

فور صدور القرار الرسمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 4329 لسنة 2025، بالعدد رقم 47 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص جامعتي حلوان وجامعة جنوب الوادي، أعلنت جامعة حلوان عن الشعار الجديد لها بعد تغيير اسمها لجامعة العاصمة.

الشعار الجديد لجامعة حلوان

كما غيرت الجامعة اسمها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وشعارها إلى جامعة العاصمة، بالإضافة إلى الجروبات الخاصة بها أيضا، بينما لم يتم تغيير الاسم والشعار على الموقع الرسمي للجامعة، ويمكن الاطلاع عليه من هنــــــــــــــا.

مصير طلاب جامعة حلوان الحاليين بعد تغيير اسمها للعاصمة

وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور هذا القرار، تستبدل عبارة جامعة العاصمة بعبارة "جامعة حلوان"، أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

وبذلك يكون القرار قد جاء كاشفا لمصير الطلاب الحاليين الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدور القرار، والذين يتجاوز عدد الـ 200 ألف طالب، حيث أكد على عدم الإخلال بمراكزهم القانونية، وبحقهم في الحصول على شهادات رسمية ومعتمدة من الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات عند التخرج.

مجلس الوزراء يوافق على تغيير اسم جامعة حلوان للعاصمة

وأعلن مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي موافقته على مشروعي قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972،الأول ينص على"استبدال عبارة 'جامعة حلوان' بعبارة جامعة العاصمة.

وجاءت هذه الموافقة انطلاقًا مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة في تبنى فكر التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، سواء من حيث تدشين المدن الذكية، أو خلق التجمعات العمرانية الحضرية المتكاملة، أو ايقونات مراكز المال والأعمال، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضاري الفريد.

وفي ظل ما شهدته العاصمة من نمو في أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر في التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضاري الفريد إلى تنوع في مستويات التعليم الجامعي بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو في التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان" إلى جامعة العاصمة".

أول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية

ولا يقف دور جامعة العاصمة على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطني العاصمة وروافدها من الراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة في الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة في الحفاظ على مجانية التعليم، هذا فضلا عن أن جامعة العاصمة سوف تخدم نطاقا واسعا من التجمعات الجديدة المحيطة بفضل شبكة المواصلات الابتكارية التي وفرتها الدولة مثل القطار السريع والمونوريل.

