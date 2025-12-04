أمين الأعلى للجامعات يشهد انتهاء دورة "تعايش" طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية العسكرية

18 حجم الخط

شهد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مراسم حفل انتهاء دورة المعايشة لطلبة جامعة القاهرة، التي نظمتها الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس.

تأتي مشاركة أمين المجلس الأعلى للجامعات في هذه الاحتفالية تأكيدًا على أهمية التكامل بين منظومة التعليم العالي والمؤسسات العسكرية العريقة لتعزيز الوعي الوطني لدى شباب الجامعات،و دعم جهود الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية وصقل مهاراتهم وفق أسس علمية وانضباطية دقيقة ؛ تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، القادرة على مواجهة التحديات والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة".

دمج طلاب الجامعات في دورات التعايش بالأكاديمية العسكرية

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن دمج طلاب الجامعات في دورات التعايش بالأكاديمية العسكرية المصرية يمثل ترجمة حقيقية لاستراتيجية الدولة في بناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن هذا التعاون المثمر بين منظومة التعليم العالي والمؤسسة العسكرية لا يهدف فقط إلى التدريب، بل إلى غرس قيم الانضباط والولاء، وتوسيع مدارك الشباب حول حجم التحديات والإنجازات التي تشهدها الدولة، مما يخلق جيلًا واعيًا ومؤهلًا للمشاركة بفاعلية في بناء الجمهورية الجديدة."

