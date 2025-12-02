نقيبا الممثلين والسينمائيين في ماسبيرو لبحث التعاون المشترك

18 حجم الخط

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة.

وبحث رئيس الوطنية للإعلام أوجه التعاون بين الهيئة والنقابتين الكبيرتين في المجالات ذات الصلة.

وجري الاتفاق علي توقيع بروتوكول تعاون يضع إطارًا للعمل المشترك، بهدف دعم الإبداع وتعزيز القوة الناعمة المصرية.

وكان قد أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في أول ظهور له بعد العدول عن استقالته من منصب نقيب المهن التمثيلية، أنه لم يشعر في أي وقت بالانفصال عن النقابة رغم تقديمه استقالته، مشيرًا إلى أن الوسط الفني لم يستوعب فكرة خروجه من موقعه.

نقيب المهن التمثيلية: قرار خروجي من نقابة التمثيليين كان صعبًا

وقال أشرف زكي: "قرار الخروج كان صعبا، أنا بحب العمل العام والنقابة، قضيت فيها نصف عمري، واتجوزت وخلفت وأنا في النقابة، وأنا معروف بـ أشرف زكي النقابة".

أشرف زكي: لدي ارتباط وجداني بالمهنة والنقابة

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على شاشة "MBC مصر"، أن النقابة جزء أصيل من حياته: "النقابة عايشة جوايا، وعندما غادرت بعد ثورة 2011 كنت بخدم زملائي حتى وأنا مش موجود، وأدين لهم بكل اللي أنا فيه النهاردة".

مكالمة عبلة كامل التي غيّرت قرار أشرف زكي

وكشف نقيب الممثلين عن مكالمة مؤثرة تلقاها من الفنانة عبلة كامل فور تقدمه بالاستقالة، قائلًا: "قالت لي النقابة للغلابة.. خلي بالك من المهنة ومينفعش تبعد عنها".

وأشار إلى أن كلماتها كان لها أثر كبير في مراجعة قراره، مؤكدًا أنه تلقى أيضًا رسائل وزيارات من عدد كبير من زملائه دعمًا له.

