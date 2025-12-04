الجنايات المستأنفة بوادي النطرون تقضي بتأييد الإعدام لعاطل متهم بقتل أمه وأخته

18 حجم الخط

قضت محكمة الجنايات المستأنفة بوادي النطرون بتأييد إعدام عاطل لاتهامه بقتل والدته وشقيقته عمدا مع سبق الإصرار، ثم احرق مناطق حساسة بالمجني عليها الثانية أثناء احتضارها.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم توجه إلى مسكن والدته وهي قعيدة طريحة الفراش ثم طلب منها مبلغا ماليا حتى يتسنى له السفر خارج البلاد، وما أن رفضت مطلبه، حتى باغتها بكتم فمها وأنفها باستخدام قطعة من القماش ولم يتركها إلا جثة هامدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم فوجئ بشقيقته تدخل عليه عقب إنهائه حياة والدته فهرول صوبها ثم أطبق بيده على فهما وأنفها فسقطت مغشيا عليها فجذبها أرضا إلى داخل غرفتها وأمسك قطعة خشبية وكال لها ضربتين على رأسها، ولم يقف هنا بل تمادى في جريمته والتقط أداة حادة ساخنة وحسر عن أخته ملابسها ثم حرق أماكن حساسة من جسدها أثناء احتضارها وترك الجثتين حتي تعفنتا وفر هاربا حتى ألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

