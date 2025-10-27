الإثنين 27 أكتوبر 2025
تمساح الوادي، معلومات عن كشف عالمي للجامعات المصرية يعيد رسم خريطة تطور الزواحف البحرية

رسم تخيلي لتمساح
رسم تخيلي لتمساح الوادي
أعلنت وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة المنصورة، عن اكتشاف فريق بحثي مكون من عدة باحثين من الجامعات المصرية لنوع جديد من التماسيح القديمة عاش في مصر منذ نحو 80 مليون عام بصحراء مصر الغربية، أُطلق عليه اسم "تمساح الوادي – واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi)".

الفريق البحثي المشارك في اكتشاف تمساح الوادي 
وكشفت جامعة المنصورة، تفاصيل هذا الاكتشاف العالمي من خلال مجلة The Zoological Journal of the Linnean Society، وهي من أعرق المجلات العلمية الدولية المتخصّصة في علم التطوّر.

وقاد هذا الاكتشاف فريق بحثي متميز ضم الدكتور هشام سلام أستاذ الحفريات الفقارية ومؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والدكتورة سارة صابر المدرس المساعد بجامعة أسيوط والمؤلف الأول للدراسة، وبلال سالم طالب الدكتوراه بجامعة أوهايو والمدرس المساعد بجامعة بنها، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز نوعي يعيد رسم خريطة تطور الزواحف البحرية على مستوى العالم.

رسم توضيحي لتمساح الوادي 
ونستعرض خلال هذا التقرير، أهم المعلومات عن الكشف الحفري الجديد.

معلومات عن الاكتشاف الحفري الجديد "تمساح الوادي"

  • يُسلّط الضوء على الدور المحوري للصحراء الغربية المصرية في فهم تطوّر الزواحف القديمة.
  • عاش هذا التمساح قبل نحو 80 مليون سنة في منطقة تُعرف اليوم بمحافظة الوادي الجديد
  • يُمثّل "تمساح الوادي" أقدم أفراد عائلة الديروصوريدات (Dyrosauridae) التي نجت من انقراض الديناصورات وازدهرت بعده.
  • يعد هذا الكائن شاهدًا فريدًا على مرحلة فارقة في تاريخ الحياة على الأرض.
  • أطلق عليه العلماء اسم "واديسوكس كسّابي (Wadisuchus kassabi)"، ليصبح أحد أهم الاكتشافات التي تسلّط الضوء على الحياة في العصور السحيقة.
  • عاشت هذه الفصيلة القديمة في السواحل والبحار الضحلة، وتميّزت بقدرتها الكبيرة على الصيد في المياه المفتوحة بفضل خطمها الطويل وأسنانها الحادة.
جزء من الحفريات المكتشفة
  • عرفت بأنها من المفترسات الماهرة التي حافظت على وجودها بعد اختفاء الديناصورات.
  • يحمل اسم "واديسوكس كسّابي" دلالات مصرية خالصة، حيث ترمز كلمة "وادي" إلى موقع الاكتشاف في الوادي الجديد، أما "سوكس" فهي اشتقاق من اسم الإله المصري القديم "سبِك (Sobek)" إله القوة والخصوبة ذي رأس التمساح.
  • الجزء الأخير من الاسم "كسّابي" جاء تخليدًا لذكرى العالم المصري الراحل أحمد كسّاب، أحد رواد علم الجيولوجيا والحفريات في مصر.
  • تم العثور على بقايا التمساح في منطقتي الواحات الخارجة وباريس.
  • يشمل الكشف أجزاءً من جماجم وخطوم لعدة أفراد في مراحل عمرية مختلفة.
  • يتراوح طول التمساح بين 3.5 و4 أمتار، بخطمٍ طويل جدًا وأسنانٍ حادة.
  • كان صيادًا متخصصًا في افتراس الأسماك.
  • يمتلك أربع أسنان أمامية وفتحات أنف تقع أعلى الخطم لتساعده على التنفس من سطح الماء، إضافةً إلى تجويفٍ عميقٍ عند التقاء الفكين.

الجريدة الرسمية