السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مهنئا منتخب مصر للكاراتيه: أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخرًا.

وأضاف الرئيس: لا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وتابع الرئيس: إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة وإصرارهم الدائم على حصد البطولات.

وقال الرئيس: حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.