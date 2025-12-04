الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

جهاز حماية المنافسة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره بأرمينيا

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون
18 حجم الخط

وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، مذكرة تفاهم مشتركة مع جيجام جيفورجيان رئيس مجلس إدارة مفوضية حماية المنافسة بجمهورية أرمينيا، في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسته، بمدينة باريس في فرنسا.  

 فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الدكتور ممتاز في فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسات المنافسة. 

وأكد الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة، ويضعها بوصفها ركيزةً أساسية في إستراتيجية الجهاز، لما لذلك من أهمية في التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ويعزز كفاءة الأسواق، ويدعم البيئة الاستثمارية، فضلا عن تعزيز مكانة الدولة المصرية كدولة رائدة في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والقاري. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة مفوضية حماية المنافسة الأرمينية قانون حماية المنافسة وسياسات المنافسة الممارسات الاحتكارية

مواد متعلقة

رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

بروتوكول تعاون بين حقوق القاهرة وجهاز حماية المنافسة

محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية بالأسواق

رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في ندوة عن قانون حماية المنافسة بأوزبكستان

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads