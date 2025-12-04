جهاز حماية المنافسة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره بأرمينيا

18 حجم الخط

وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، مذكرة تفاهم مشتركة مع جيجام جيفورجيان رئيس مجلس إدارة مفوضية حماية المنافسة بجمهورية أرمينيا، في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسته، بمدينة باريس في فرنسا.

فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة

وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الدكتور ممتاز في فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، وتهدف مذكرة التفاهم تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسات المنافسة.

وأكد الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة، ويضعها بوصفها ركيزةً أساسية في إستراتيجية الجهاز، لما لذلك من أهمية في التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، ويعزز كفاءة الأسواق، ويدعم البيئة الاستثمارية، فضلا عن تعزيز مكانة الدولة المصرية كدولة رائدة في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والقاري.

